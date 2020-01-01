Днепр-1 обыграл Зарю в спарринге

Команды забили пять голов на двоих.

Днепр-1 обыграл Зарю в товарищеском матче. На два гола от луганчан днепряне ответили трижды.

Заря - Днепр-1 2:3

Голы: Кочергин, 5, Юрченко (пен.), 57 - Довбик, 41, Батагов, 75, Ярмолюк, 79.

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин (Белоцерковец, 72), Назарина, Кочергин (Жуниньо, 72), Хомченовский (Лунев, 35), Юрченко (Цыганикс, 79), Перович (Янаков, 61), Кабаев (Чайковский, 72).

Днепр-1: Юрчук (Бабичин, 59), Адамюк, Логинов, Сафронов, Дубинчак, Тейлор (Ярмолюк, 67), Вакулко (Кравченко, 59), Когут (Чичиков, 67) Цуриков (Назаренко, 59), Хобленко ( Батагов, 59), Довбик (Киреев, 89).

Предупреждения: Вернидуб, Фаворов.