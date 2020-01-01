Динамо перенесло товарищеский матч с Полесьем

Поединок состоится 15 августа вместо 12-го.

Киевское Динамо объявило о переносе товарищеского матча против новичка Первой лиги - житомирского Полесья.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", поединок состоится в субботу, 15 августа, вместо ранее запланированной даты 12 августа.

Отметим, что в первом контрольном матче под руководством Луческу Динамо разгромило второлиговый Верес со счетом 3:0.

Сегодня, 11 августа, в 18:00 киевляне проведут второй спарринг против черниговской Десны.

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо номинальным хозяином поля будут "горняки".