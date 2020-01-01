Динамо проявляет интерес к сыну Ривалдо - СМИ

Ривалдиньо на данный момент выступает за румынский Виторул.

В румынской прессе появилась информация о том, что киевское Динамо проявляет интерес к 25-летнему форварду Виторула.

Как сообщает Sport.ro, киевляне заинтересованы в трансфере Ривалдиньо, который является сыном легендарного экс-форварда Барселоны Ривалдо.

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Карьера Ривалдиньо не столь выдающаяся, как у его отца, - он выступал в Бразилии, Португалии, и Болгарии. Минувший сезон он провел в Румынии, где отыграл 16 матчей за Виторул и забил 11 голов, а также совершил 4 результативные передачи.

Источник также отмечает, что конкуренцию Динамо в борьбе за Ривалдиньо могут составить польские Краковия и Легия, а также команда из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо совершило первый трансфер при Луческу.