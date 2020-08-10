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Шахтер разорвал контракт с бразильским футболистом

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Полузащитник Веллингтон Нем получил статус свободного агента.
Веллингтон Нем
Веллингтон Нем
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер принял решение разорвать соглашение с полузащитником Веллингтоном Немом.

По информации Globoesporte, контракт игрока, который был рассчитан до лета 2021 года, был расторгнуть. 28-летний хавбек получил статус свободного агента. 

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Отмечается, что Нем вернулся в стан "горняков" в январе после аренды в бразильском Флуминенсе, но не сумел убедить тренерский штаб Луиша Каштру в своей полезности. В связи с этим он не был допущен к тренировкам с первой командой.

По информации источника, Нем, вероятнее всего, присоединится с бразильскому клубу Коритиба.

Напомним, Нем стал игроком Шахтера в 2013 году. Его трансфер обошелся дончанам в 9 миллионов евро. За все время в составе "горняков" он провел 75 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Аталанта предложила Шахтеру 12 миллионов евро за Манора Соломона.

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Теги: Веллингтон Нем, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, контракт
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