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Цыганык: Супряга - единственный форвард Динамо, клуб его не продаст

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Журналист считает, что у Супряги есть отличный шанс проявить себя в Динамо.
Владислав Супряга (в центре)
Владислав Супряга (в центре)
instagram.com/v_supriaha/

Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о будущем форварда Динамо Владислава Супряги в киевском клубе.

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“Как можно не дать шанс Супряге, ставшим одним из лучших бомбардиров прошлого сезона. Не удивлюсь, если Влад окажется в списке сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций. В сборной внимательно следят за ним.

У него сейчас лучший момент, чтобы показать себя в составе Динамо. Слухи о продаже? Возможно, но не сейчас. На данный момент Влад - единственный форвард Динамо, на которого рассчитывает Луческу“, - сказал Цыганык в передаче Цыганык LIVE на YouTube-канале Football Hub.

Ранее сообщалось, что Динамо совершило первый трансфер при Луческу.

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Теги: Игорь Цыганык, Владислав Супряга, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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