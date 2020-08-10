Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Глава УАФ чувствует себя нормально.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что заболел коронавирусом.

“Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление“, - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины заразился коронавирусом.