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Павелко сдал положительный тест на коронавирус

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Глава УАФ чувствует себя нормально.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что заболел коронавирусом.

“Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление“, - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины заразился коронавирусом.

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Теги: футбол, УАФ, Андрей Павелко, коронавирус, вне игры
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.08.2020, 18:48
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Най тя шлях трафить. Щоб ти падло так жило, як ти когось обікрав.
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