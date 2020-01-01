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Динамо сыграет с Шахтером в 9-м туре: стал известен календарь первого круга УПЛ

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Чемпионат начнется 12 сентября.
Стал известен календарь
Стал известен календарь
УПЛ

УПЛ опубликовала расписание первого круга чемпионата Украины сезона-2020/21.

Розыгрыш нового чемпионата начнется 12 сентября.

В первом туре действующий чемпион страны донецкий Шахтер дома сыграет против Колоса. Вице-чемпион Динамо проведет встречу на выезде с Олимпиком. Бронзовый призер Заря встретится с Десной, которая пробилась в квалификацию Лиги Европы.

В 9-м туре сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо. Хозяином встречи будет столичный клуб.

Отмечается, что окончательное расписание будет опубликовано после того, как состоится последний тур Первой лиги.

1-й тур 

Шахтер - Колос
Олимпик - Динамо
Десна - Заря
Александрия - Мариуполь
Команда ПФЛ - Днепр-1
Ворскла - Команда ПФЛ
Львов - Команда ПФЛ 

2-й тур

Шахтер - команда ПФЛ
Десна - Динамо
Заря - Мариуполь
Колос - Львов
Команда ПФЛ - Александрия
Днепр-1 - Олимпик
Ворскла - Команда ПФЛ 

3-й тур

Заря - Шахтер
Динамо - Львов
Команда ПФЛ - Десна
Команда ПФЛ - Колос
Александрия - Ворскла
Днепр-1 - Мариуполь
Олимпик - Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер - Олимпик
Команда ПФЛ - Динамо
Львов - Заря
Десна - Команда ПФЛ
Колос - Команда ПФЛ
Александрия - Днепр-1
Ворскла - Мариуполь

5-й тур

Десна - Шахтер
Динамо - Заря
Колос - Мариуполь
Олимпик - Александрия
Днепр-1 - Ворскла
Команда ПФЛ - Львов
Команда ПФЛ - команда ПФЛ 

6-й тур

Шахтер - Львов
Команда ПФЛ - Динамо
Заря - Колос
Днепр-1 - Десна
Александрия - Команда ПФЛ
Команда ПФЛ - Мариуполь
Олимпик - Ворскла 

7-й тур

Ворскла - Шахтер
Динамо - Александрия
Заря - Команда ПФЛ
Десна - Олимпик
Колос - Команда ПФЛ
Львов - Днепр-1
Команда ПФЛ - Мариуполь

8-й тур

Шахтер - Мариуполь
Днепр-1 - Динамо
Команда ПФЛ - Заря
Александрия - Десна
Колос - Олимпик
Львов - Ворскла
Команда ПФЛ - команда ПФЛ

9-й тур

Динамо - Шахтер
Заря - Ворскла
Десна - Команда ПФЛ
Днепр-1 - Колос
Александрия - Львов
Олимпик - Мариуполь
Команда ПФЛ - команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер - Александрия
Команда ПФЛ - Динамо
Олимпик - Заря
Десна - Львов
Ворскла - Колос
Команда ПФЛ - Днепр-1
Команда ПФЛ - Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 - Шахтер
Динамо - Ворскла
Команда ПФЛ - Заря
Колос - Десна
Александрия - Команда ПФЛ
Львов - Мариуполь
Команда ПФЛ - Олимпик

12-й тур

Шахтер - Команда ПФЛ
Мариуполь - Динамо
Заря - Днепр-1
Десна - Ворскла
Колос - Александрия
Олимпик - Команда ПФЛ
Львов - Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ - Шахтер
Динамо - Колос
Александрия - Заря
Десна - Мариуполь
Команда ПФЛ - Днепр-1
Олимпик - Львов
Ворскла - Команда ПФЛ.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, календарь, футбол
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