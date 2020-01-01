Динамо сыграет с Шахтером в 9-м туре: стал известен календарь первого круга УПЛ

Чемпионат начнется 12 сентября.

УПЛ опубликовала расписание первого круга чемпионата Украины сезона-2020/21.

Розыгрыш нового чемпионата начнется 12 сентября.

В первом туре действующий чемпион страны донецкий Шахтер дома сыграет против Колоса. Вице-чемпион Динамо проведет встречу на выезде с Олимпиком. Бронзовый призер Заря встретится с Десной, которая пробилась в квалификацию Лиги Европы.

В 9-м туре сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо. Хозяином встречи будет столичный клуб.

Отмечается, что окончательное расписание будет опубликовано после того, как состоится последний тур Первой лиги.

1-й тур

Шахтер - Колос

Олимпик - Динамо

Десна - Заря

Александрия - Мариуполь

Команда ПФЛ - Днепр-1

Ворскла - Команда ПФЛ

Львов - Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтер - команда ПФЛ

Десна - Динамо

Заря - Мариуполь

Колос - Львов

Команда ПФЛ - Александрия

Днепр-1 - Олимпик

Ворскла - Команда ПФЛ

3-й тур

Заря - Шахтер

Динамо - Львов

Команда ПФЛ - Десна

Команда ПФЛ - Колос

Александрия - Ворскла

Днепр-1 - Мариуполь

Олимпик - Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер - Олимпик

Команда ПФЛ - Динамо

Львов - Заря

Десна - Команда ПФЛ

Колос - Команда ПФЛ

Александрия - Днепр-1

Ворскла - Мариуполь

5-й тур

Десна - Шахтер

Динамо - Заря

Колос - Мариуполь

Олимпик - Александрия

Днепр-1 - Ворскла

Команда ПФЛ - Львов

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

6-й тур

Шахтер - Львов

Команда ПФЛ - Динамо

Заря - Колос

Днепр-1 - Десна

Александрия - Команда ПФЛ

Команда ПФЛ - Мариуполь

Олимпик - Ворскла

7-й тур

Ворскла - Шахтер

Динамо - Александрия

Заря - Команда ПФЛ

Десна - Олимпик

Колос - Команда ПФЛ

Львов - Днепр-1

Команда ПФЛ - Мариуполь

8-й тур

Шахтер - Мариуполь

Днепр-1 - Динамо

Команда ПФЛ - Заря

Александрия - Десна

Колос - Олимпик

Львов - Ворскла

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

9-й тур

Динамо - Шахтер

Заря - Ворскла

Десна - Команда ПФЛ

Днепр-1 - Колос

Александрия - Львов

Олимпик - Мариуполь

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер - Александрия

Команда ПФЛ - Динамо

Олимпик - Заря

Десна - Львов

Ворскла - Колос

Команда ПФЛ - Днепр-1

Команда ПФЛ - Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 - Шахтер

Динамо - Ворскла

Команда ПФЛ - Заря

Колос - Десна

Александрия - Команда ПФЛ

Львов - Мариуполь

Команда ПФЛ - Олимпик

12-й тур

Шахтер - Команда ПФЛ

Мариуполь - Динамо

Заря - Днепр-1

Десна - Ворскла

Колос - Александрия

Олимпик - Команда ПФЛ

Львов - Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ - Шахтер

Динамо - Колос

Александрия - Заря

Десна - Мариуполь

Команда ПФЛ - Днепр-1

Олимпик - Львов

Ворскла - Команда ПФЛ.