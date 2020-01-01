Шахтер - номинальный хозяин Суперкубка Украины
"Горняки" сыграют с киевским Динамо.
Сегодня, 10 августа, была проведена жеребьевка Суперкубка Украины, об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Участие в процедуре жеребьевки принимал первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.
Номинальным хозяином матча за трофей будет донецкий Шахтер.
Напомним, что в поединке сыграет киевское Динамо (обладатель Кубка Украины) и Шахтер (чемпион Украины).
Скорее всего, встреча состоится 25 августа в Киеве, но официального подтверждения сейчас нет.
Ранее стали известны даты проведения первого и второго этапов Кубка Украины.
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