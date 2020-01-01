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Шахтер - номинальный хозяин Суперкубка Украины

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"Горняки" сыграют с киевским Динамо.
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
УПЛ

Сегодня, 10 августа, была проведена жеребьевка Суперкубка Украины, об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Участие в процедуре жеребьевки принимал первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.

УПЛ

Номинальным хозяином матча за трофей будет донецкий Шахтер.

Напомним, что в поединке сыграет киевское Динамо (обладатель Кубка Украины) и Шахтер (чемпион Украины).

Скорее всего, встреча состоится 25 августа в Киеве, но официального подтверждения сейчас нет.

Ранее стали известны даты проведения первого и второго этапов Кубка Украины.

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Теги: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Суперкубок Украины, футбол
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