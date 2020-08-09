Луческу заинтересован в трансфере игрока сборной Турции
Специалист хочет усилить линию атаки.
Футболист немецкой Фортуны и сборной Турции Кенан Караман может перебраться в киевское Динамо, об этом сообщает издание fotoMac.
По информации источника, в услугах вингера лично заинтересован главный тренер “бело-синих“ Мирча Луческу.
Кроме того, в услугах игрока заинтересованы турецкие гранды Фенербахче и Галатасарай.
Отмечается, что Караман намерен покинуть немецкий клуб из-за вылета команды во Вторую Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что Динамо совершило первый трансфер при Луческу.
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