Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Игрок отправился на самоизоляцию.

Футболист луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт команды.

“В данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния.

Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест“, - говорится на сайте.

Отмечается, что все остальные игроки восьмого и девятого августа пропустили тренировочный процесс, ведь были отправлены на самоизоляцию. Результаты тестов футболистов - негативные.

Ранее сообщалось, что два футболиста Динамо сдали положительные тесты на коронавирус.