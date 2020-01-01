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Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

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Игрок отправился на самоизоляцию.
Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня
УАФ

Футболист луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт команды.

“В данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния.

Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест“, - говорится на сайте.

Отмечается, что все остальные игроки восьмого и девятого августа пропустили тренировочный процесс, ведь были отправлены на самоизоляцию. Результаты тестов футболистов - негативные.

Ранее сообщалось, что два футболиста Динамо сдали положительные тесты на коронавирус.

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Теги: Дмитрий Иванисеня, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, коронавирус
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Источник: zarya-lugansk.com

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