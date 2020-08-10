Ворскла объявила о приобретения лидера Мариуполя

В команду придет новый защитник.

Полтавская Ворскла объявила о подписании центрального защитника Мариуполя Сергея Яворского, об этом сообщает официальный сайт команды.

Футболист заключил соглашение на два года.

Ранее Яворский выступал за Мариуполь с 2010 по 2015 и с 2017 по 2020 год. Кроме того, он играл за Шахтер, Оболонь, Олимпик и казахстанский Тобол.

В прошлом сезоне Яворский провел 22 матча за азовский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Ворскла подписала хорватского полузащитника.