Ворскла объявила о приобретения лидера Мариуполя
Полтавская Ворскла объявила о подписании центрального защитника Мариуполя Сергея Яворского, об этом сообщает официальный сайт команды.
Футболист заключил соглашение на два года.
Добре знаний українському вболівальникові досвідчений центральний захисник Сергій Яворський сьогодні підписав дворічний контракт із полтавською «Ворсклою». Сергій народився у Донецьку та є вихованцем футбольної школи «Олімпік-УОР». Саме в «Олімпіку», 2006-го, Яворський і дебютував в дорослому футболі. На той час він перебував у клубі в оренді, права на футболіста належали «Шахтареві». Потім більше 10 років Сергій провів у складі «Маріуполя». Із невеличкою перервою на «Оболонь» із Києва та «Тобол» із Казахстану. Викликався Яворський і до збірної України різних вікових груп до U-21 включно. Цікаво, що Юрій Максимов, головний тренер «Ворскли», вже працював з Сергієм. Це було більше десяти років тому в київській «Оболоні».
Ранее Яворский выступал за Мариуполь с 2010 по 2015 и с 2017 по 2020 год. Кроме того, он играл за Шахтер, Оболонь, Олимпик и казахстанский Тобол.
В прошлом сезоне Яворский провел 22 матча за азовский клуб во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Ворскла подписала хорватского полузащитника.
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