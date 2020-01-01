Защитник Зари может перебраться в Румынию
В игроке заинтересован один из лидеров чемпионата.
Центральный защитник Зари Джоэль Абу Ханна может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Nuevo Periodico.
По информации источника, в услугах немца заинтересован румынский Университатя.
Команда уже провела предварительные переговоры с руководством Зари. Отмечается, что они уже сделали запрос по трансферу игрока.
Действующий контракт Ханна с Зарей рассчитан до 2021 года.
Отметим, что Университатя завершила чемпионат на втором месте, которое позволяет играть в групповом этапе Лиги Европы.
В прошлом сезоне Абу Ханна провел 28 матчей за “черно-белых“, в которых он отличился одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что Заря подписала защитника Десны.
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