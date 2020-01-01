Защитник Зари может перебраться в Румынию

В игроке заинтересован один из лидеров чемпионата.

Центральный защитник Зари Джоэль Абу Ханна может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Nuevo Periodico.

По информации источника, в услугах немца заинтересован румынский Университатя.

Команда уже провела предварительные переговоры с руководством Зари. Отмечается, что они уже сделали запрос по трансферу игрока.

Действующий контракт Ханна с Зарей рассчитан до 2021 года.

Отметим, что Университатя завершила чемпионат на втором месте, которое позволяет играть в групповом этапе Лиги Европы.

В прошлом сезоне Абу Ханна провел 28 матчей за “черно-белых“, в которых он отличился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что Заря подписала защитника Десны.