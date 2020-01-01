Динамо совершило первый трансфер при Луческу

Футболист будет выступать за "бело-синих" с 2021 года.

Украинский защитник польского Леха Владимир Костевич подписал предварительный контракт с киевским Динамо, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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27-летний футболист заключил соглашение со столичным клубом на три года. Отметим, что контракт с Динамо вступит в силу с 1 января 2021 года, ведь у защитника сейчас действующее соглашение с польской командой.

Напомним, что Костевич начинал свою карьеру в львовских Карпатах, а в 2017 перебрался в Польшу.

В прошлом сезоне Костевич провел 27 матчей за Лех во всех турнирах.

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