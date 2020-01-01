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"Мне плюнули в лицо": Капитан Десны о своем переходе в Зарю

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Руководство команды не хотело продлевать контракт с лидером.
Денис Фаворов
Денис Фаворов
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Новичок луганской Зари Денис Фаворов рассказал подробности своего ухода из Десны, в которой он являлся лидером и капитаном команды.

“У меня было желание подписать контракт с Десной, За полгода до конца сезона поговорил с руководством. Сначала говорили “через неделю“, затем сказали “после сезона“. Но закончился сезон, прошел день, два, четыре, пять, никто не обращался ко мне. Руководство перестало отвечать, хотел договориться через тренерский штаб.

Потом я получил предложение, скажем так, таким предложением меня культурно попросили уйти, это плевок в лицо. На такое не соглашаются.

Я не выбивал условия какие-то, ни разу не называл свои условия, просто хотел переподписать контракт. Я согласился на интервью, чтобы болельщики понимали всю ситуацию, уход - не моя инициатива. Вся команда об этом знает. Это знает и тренерский штаб, это не его инициатива. Я до последнего надеялся остаться в клубе“, - заявил Фаворов в интервью ПроФутбол.

Ранее сообщалось, что нападающий Зари подписал новый контракт с клубом.

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Теги: Денис Фаворов, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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