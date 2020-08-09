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Русин прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом на своей свадьбе

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Футболист попросил журналистов не распространять недостоверную информацию.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Киев Назарий Русин опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом во время своей свадьбы во Львове.

“Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21.07.2020, первый ПЦР тест, который был сдан мною 30.07.2020, был негативным. Поэтому прошу не распространять недостоверную информацию“, - написал Русин на своей странице в Instagram.

Отметим, что кроме Русина положительный тест на COVID-19 сдал Роман Вантух.

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Теги: футбол, Назарий Русин, Динамо, УПЛ, чемпионат Украины, вне игры
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