Русин прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом на своей свадьбе

Футболист попросил журналистов не распространять недостоверную информацию.

Нападающий Динамо Киев Назарий Русин опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом во время своей свадьбы во Львове.

“Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21.07.2020, первый ПЦР тест, который был сдан мною 30.07.2020, был негативным. Поэтому прошу не распространять недостоверную информацию“, - написал Русин на своей странице в Instagram.

Отметим, что кроме Русина положительный тест на COVID-19 сдал Роман Вантух.