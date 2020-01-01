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Два футболиста Динамо сдали положительные тесты на коронавирус

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Роман Вантух и Назарий Русин ушли на самоизоляцию.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сообщило, что два игрока первой команды сдали положительные тесты на COVID-19.

“У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы коронавируса, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат.

Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха. После этого всем игрокам Динамо в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на COVID-19“, - сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман отправились на самоизоляцию и пройдут двухнедельный карантин.

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Теги: футбол, Динамо, Роман Вантух, Назарий Русин
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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