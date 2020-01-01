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Металлург З отказался играть с Рухом 10 августа

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Запорожский клуб не успеет прибыть на игру.
ФК Металлург Запорожье
ФК Металлург Запорожье
www.facebook.com/mfcmetalurg/

В рамках 22-го тура Металлург З должен был сыграть перенесенный поединок против Руха, который был назначен на 10 августа.

Однако руководство запорожского клуба заявили Профессиональной футбольной лиге Украины, что не смогут поучаствовать в этом матче.

“Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22-го тура с Рухом поступило в клуб непосредственно в день встречи с Николаевом (7 августа в 15:30) и было принято без согласия обоих клубов. 9 часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто делают невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с Рухом. Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию Металлурга, а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому Металлург сообщает, что не имеет возможности провести матч 10 августа с Рухом“.

“Дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты Металлурга не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения встречи против Черноморца (13 августа). За последние 20 календарных дней наша команда провела в чемпионате 7 матчей с разъездами. Если Металлург не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в 4 дня“, - говорится в заявлении клуба.

Вашему вниманию результаты последнего тура Первой лиги.

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Теги: Металлург Запорожье, Рух, ПФЛ, Первая лига, футбол
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