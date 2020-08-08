"Киев навсегда останется в моем сердце": Пиварич трогательно попрощался с Динамо

Футболист покинул команду в качестве свободного агента.

Хорватский защитник покинул киевское Динамо по истечению контракта.

Футболист в Instagram попрощался с “бело-синими“, поблагодарив болельщиков за поддержку.

“Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал“.



“Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо, буду болеть за вас“, - написал Пиварич.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет приобрести защитника Спортинга.