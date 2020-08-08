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"Киев навсегда останется в моем сердце": Пиварич трогательно попрощался с Динамо

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Футболист покинул команду в качестве свободного агента.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
Getty Images

Хорватский защитник покинул киевское Динамо по истечению контракта.

Футболист в Instagram попрощался с “бело-синими“, поблагодарив болельщиков за поддержку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! 🙏🏻💙🤍🙌🏻 @fc_dynamo_kyiv

Публикация от Josip Pivarić (@josip_pivaric19)

“Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал“.

“Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо, буду болеть за вас“, - написал Пиварич.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет приобрести защитника Спортинга.

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Теги: Йосип Пиварич, Динамо Киев, футбол
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