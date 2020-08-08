Бабич подтвердил, что Заря приглашала его на пост главного тренера
Наставник мог быть назначен в луганский клуб при одном условии.
Бывший тренер Мариуполя Александр Бабич заявил, что мог возглавить луганскую Зарю.
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“Из Зари на самом деле был запрос. Он звучал так: готов ли я рассмотреть вариант работы в луганском клубе, если команду покинет Виктор Скрипник. Но вы знаете, что он остался, поэтому и рассуждать не о чем.
Читал в интернете, что якобы я уже и контракт с Зарей подписал, но это неправда. Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт, если у команды есть главный тренер“, - заявил Бабич в интервью Zbirna.
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