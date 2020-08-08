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Бабич подтвердил, что Заря приглашала его на пост главного тренера

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Наставник мог быть назначен в луганский клуб при одном условии.
Александр Бабич
Александр Бабич
ФК Мариуполь

Бывший тренер Мариуполя Александр Бабич заявил, что мог возглавить луганскую Зарю.

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“Из Зари на самом деле был запрос. Он звучал так: готов ли я рассмотреть вариант работы в луганском клубе, если команду покинет Виктор Скрипник. Но вы знаете, что он остался, поэтому и рассуждать не о чем.

Читал в интернете, что якобы я уже и контракт с Зарей подписал, но это неправда. Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт, если у команды есть главный тренер“, - заявил Бабич в интервью Zbirna.

Ранее стала известна судьба Скрипника в Заре.

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Теги: Александр Бабич, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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