Игрок посвятил забитый мяч больному другу.

Олег Слободян ФК Оболонь Бровар

В рамках 29-го тура Первой лиги Оболонь Бровар дома разгромил Металлист 1925 (3:0).

На 53-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Олега Слободяна. Полузащитник забил феноменальный гол с центра поля. Этот забитый мяч украинский хавбек посвятил своему бывшему партнеру по команде Арамису Кузину, который борется с раком.

Слободян подбежал к камерам с футболкой с номером 23, под которым Кузин играл в Оболони Бровар в сезоне-2018/19.