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Футболист Оболони Бровар забил феноменальный гол с центра поля

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Игрок посвятил забитый мяч больному другу.

Олег Слободян
Олег Слободян
ФК Оболонь Бровар

В рамках 29-го тура Первой лиги Оболонь Бровар дома разгромил Металлист 1925 (3:0).

На 53-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Олега Слободяна. Полузащитник забил феноменальный гол с центра поля. Этот забитый мяч украинский хавбек посвятил своему бывшему партнеру по команде Арамису Кузину, который борется с раком.

Слободян подбежал к камерам с футболкой с номером 23, под которым Кузин играл в Оболони Бровар в сезоне-2018/19.

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Теги: Оболонь Бровар, Первая лига, ПФЛ, Олег Слободян
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