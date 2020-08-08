Тульский Арсенал купит у Динамо Кадири за 2 миллиона евро - источник

Трансфер футболиста будет полноценным.

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири в скором времени может присоединиться к тульскому Арсеналу.

По информации Sports World Ghana, российский клуб хочет не арендовать 24-летнего футболиста, а совершить полноценный трансфер. За Кадири Арсенал готов заплатить 2 миллиона евро.

Действующий контракт футболиста с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В завершившимся сезоне УПЛ Кадири отыграл 15 матчей, в которых совершил одну результативную передачу.

Отметим, что в сезоне-2018/19, до перехода в стан киевского клуба, Кадири выступал за клуб из Тулы.

Ранее Мохаммед Кадири поделился мнением о новом главном тренере Динамо Мирче Луческу.