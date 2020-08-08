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Тульский Арсенал купит у Динамо Кадири за 2 миллиона евро - источник

Комментариев: 1
Трансфер футболиста будет полноценным.
Мохаммед Кадири
Мохаммед Кадири
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири в скором времени может присоединиться к тульскому Арсеналу.

По информации Sports World Ghana, российский клуб хочет не арендовать 24-летнего футболиста, а совершить полноценный трансфер. За Кадири Арсенал готов заплатить 2 миллиона евро.

Действующий контракт футболиста с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В завершившимся сезоне УПЛ Кадири отыграл 15 матчей, в которых совершил одну результативную передачу.

Отметим, что в сезоне-2018/19, до перехода в стан киевского клуба, Кадири выступал за клуб из Тулы.

Ранее Мохаммед Кадири поделился мнением о новом главном тренере Динамо Мирче Луческу.

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Теги: Мохаммед Кадири, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, трансфер, Арсенал Тула, РПЛ, чемпионат России по футболу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.08.2020, 21:58
Оценка:  -1
гость
КАДИРИ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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