Тульский Арсенал купит у Динамо Кадири за 2 миллиона евро - источник
Трансфер футболиста будет полноценным.
Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири в скором времени может присоединиться к тульскому Арсеналу.
По информации Sports World Ghana, российский клуб хочет не арендовать 24-летнего футболиста, а совершить полноценный трансфер. За Кадири Арсенал готов заплатить 2 миллиона евро.
Действующий контракт футболиста с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В завершившимся сезоне УПЛ Кадири отыграл 15 матчей, в которых совершил одну результативную передачу.
Отметим, что в сезоне-2018/19, до перехода в стан киевского клуба, Кадири выступал за клуб из Тулы.
Ранее Мохаммед Кадири поделился мнением о новом главном тренере Динамо Мирче Луческу.
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