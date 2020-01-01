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Ингулец - Рух 1:1 видео голов и обзор матча Первой лиги

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Команды не сумели выявить сильнейшего в поединке 29-го тура Первой лиги Украины.

Ингулец - Рух: видео голов
Ингулец - Рух: видео голов
ФК Ингулец

В центральном матче 29-го тура Первой Лиги Украины Ингулец сыграл вничью с Рухом (1:1).

Обе команды являются претендентами на повышение в классе по итогам текущего сезона, поэтому результат был важен для каждой из них.

Благодаря ничьей Ингулец сохранил первую строчку в турнирной таблице, а Рух расположился на пятой позиции, при этом имея один матч в запасе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ингулец - Рух:

Ингулец - Рух 1:1
Голы: Мысак, 84 (автогол) - Климчук, 90+1.

Ингулец (стартовый состав): Шуст - Запорожец, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Кучеренко, Балан, Ковалев, Лупашко, Синегуб, Семенко.

Рух (стартовый состав): Мысак - Копина, Дуць, Билый, Сакив, Мартынюк, Русин, Калюжный, Синица, Климчук, Кондраков.

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Теги: Ингулец, Рух, видео голов, обзор матча, Украина, Первая лига, Первая лига Украины, футбол
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