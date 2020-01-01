Цитаишвили: Нам нравится то, что предлагает Луческу, это - современный футбол

Игрок киевского клуба рассказал о том, как команда проводит подготовку к новому сезону под руководством румынского тренера.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился своими впечатлениями от работы команды под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

“У нас проходят достаточно интенсивные тренировки, поэтому, естественно, в поединке с Вересом было тяжело. Но если сравнивать с двухсторонним матчем, который мы провели несколько дней назад, то он выдался еще труднее. Вчера же уже было легче физически.

Кроме того, мы уже начали понимать и выполнять требования Мирчи Луческу, поэтому было легче работать с мячом. Мы контролируем всю игру и не устаем, а когда нужно “взорваться“ и сыграть вперед, для этого есть силы, поскольку сзади играем в пас и надежно держим мяч“, - рассказал Цитаишвили клубному сайту Динамо.

Георгий Цитаишвили в товарищеском матче против Вереса ФК Динамо Киев

Также Георгий заявил, что Луческу прививает команде современный футбол и проводит с командой теоретические занятия.

“Луческу почти каждый день проводит с нами теоретические занятия, на протяжении часа или даже больше он рассказывает и показывает нам, как играют топ-команды, в том числе и его команды, которые он создавал, в частности, сборная Турции.

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На конкретных примерах он показывает, как было раньше, и как стало при нем. Таким образом, мы понимаем больше и лучше, поскольку все видим наглядно. Кроме того, он огласил нам свои принципы, сравнив их с законами Украины - и то, и другое нельзя нарушать.

Нам нравится то, что он предлагает, футболистов это устраивает, чувствуется, что это современный футбол, футбол в котором Динамо не будет сидеть в обороне, а на протяжении всей игры владеть мячом.

Причем, это делается не только для того, чтобы мы стали чемпионами Украины, а и показывали себя достойно в Европе, ведь нам предстоят серьезные игры в Лиге чемпионов.

Тренер хочет, чтобы мы были победителями во всем и с первых минут показывали, что будем держать мяч, контролировать всю игру и вести ее под свою диктовку“, - отметил хавбек.

Георгий Цитаишвили в товарищеском матче против Вереса ФК Динамо Киев

Кроме того, Цитаишвили рассказал об изменениях, которые произошли с приходом Луческу.

“Изменения касаются всего - и тренировок, и не футбольных аспектов. Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче.

Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не торопились расходиться, а делали необходимые процедуры и мероприятия по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один -дома.

Он концентрирует внимание на всем, на каждой мелочи: делаем длительную разминку, чтобы не получить травму. Так что поменялось очень многое. Первые пару дней было тяжело, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более или менее ясно.

Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется поскорее начать новый чемпионат“, - поведал Георгий.

Напомним, накануне Динамо провело первый матч под руководством Мирчи Луческу. Киевляне обыграли Верес в товарищеской встречи со счетом 3:0.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Верес.