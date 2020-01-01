Цитаишвили: Нам нравится то, что предлагает Луческу, это - современный футбол
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился своими впечатлениями от работы команды под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.
“У нас проходят достаточно интенсивные тренировки, поэтому, естественно, в поединке с Вересом было тяжело. Но если сравнивать с двухсторонним матчем, который мы провели несколько дней назад, то он выдался еще труднее. Вчера же уже было легче физически.
Кроме того, мы уже начали понимать и выполнять требования Мирчи Луческу, поэтому было легче работать с мячом. Мы контролируем всю игру и не устаем, а когда нужно “взорваться“ и сыграть вперед, для этого есть силы, поскольку сзади играем в пас и надежно держим мяч“, - рассказал Цитаишвили клубному сайту Динамо.
Также Георгий заявил, что Луческу прививает команде современный футбол и проводит с командой теоретические занятия.
“Луческу почти каждый день проводит с нами теоретические занятия, на протяжении часа или даже больше он рассказывает и показывает нам, как играют топ-команды, в том числе и его команды, которые он создавал, в частности, сборная Турции.
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На конкретных примерах он показывает, как было раньше, и как стало при нем. Таким образом, мы понимаем больше и лучше, поскольку все видим наглядно. Кроме того, он огласил нам свои принципы, сравнив их с законами Украины - и то, и другое нельзя нарушать.
Нам нравится то, что он предлагает, футболистов это устраивает, чувствуется, что это современный футбол, футбол в котором Динамо не будет сидеть в обороне, а на протяжении всей игры владеть мячом.
Причем, это делается не только для того, чтобы мы стали чемпионами Украины, а и показывали себя достойно в Европе, ведь нам предстоят серьезные игры в Лиге чемпионов.
Тренер хочет, чтобы мы были победителями во всем и с первых минут показывали, что будем держать мяч, контролировать всю игру и вести ее под свою диктовку“, - отметил хавбек.
Кроме того, Цитаишвили рассказал об изменениях, которые произошли с приходом Луческу.
“Изменения касаются всего - и тренировок, и не футбольных аспектов. Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче.
Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не торопились расходиться, а делали необходимые процедуры и мероприятия по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один -дома.
Он концентрирует внимание на всем, на каждой мелочи: делаем длительную разминку, чтобы не получить травму. Так что поменялось очень многое. Первые пару дней было тяжело, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более или менее ясно.
Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется поскорее начать новый чемпионат“, - поведал Георгий.
Напомним, накануне Динамо провело первый матч под руководством Мирчи Луческу. Киевляне обыграли Верес в товарищеской встречи со счетом 3:0.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Верес.
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