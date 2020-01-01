Дуэлунд: Это мой шанс доказать, что я достоин играть

Хавбек отметил, что хочет играть за киевский клуб.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о своем физическом состоянии и желании получить место в основном составе.

“Сейчас у меня восстановление, чувствую себя очень хорошо, но одновременно и чуть уставший. Мы много тренируемся, перед вчерашней игрой также провели утреннее занятие. Постепенно набираем физические кондиции, которые становятся все лучше.

Думаю, уже во вчерашней игре вы могли увидеть, что даже сейчас, перед началом сезона, мы хорошо выглядели в физическом плане.

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Конечно, нам еще нужно работать над улучшением игры, но у нас есть время для этого - впереди еще две недели подготовки, и думаю, что к первой игре сезона мы подойдем в отличном состоянии.

Мотивация бороться за место в составе? Да, конечно. Это повышает здоровую конкуренцию - и не только для хавбеков. Все игроки должны демонстрировать свои лучшие качества и действовать в интересах команды.

У нас новый наставник, новый тренерский штаб - все новое, поэтому каждый футболист стремится как можно лучше зарекомендовать себя. Для этого сейчас созданы все условия“, - цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Миккель Дуэлунд в матче против Вереса ФК Динамо Киев

Кроме того, футболист рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

“Сейчас я прохожу такой этап в карьере, когда я все еще молодой игрок, но уже получил определенный опыт. Я хочу играть в футбол, хочу играть за Динамо. Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда.

Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть“, - отметил Миккель.

Напомним, накануне Динамо обыграло Верес (3:0) в первом матче под руководством Луческу. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.