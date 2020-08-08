Мариуполь арендовал у Шахтера уже восьмого игрока за неделю

Максим Чех останется в приазовском клубе еще на один сезон.

Центральный полузащитник Шахтера Максим Чех вновь проведет сезон в Мариуполе на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба приазовского клуба.

В минувшем сезоне чемпион мира в составе сборной Украины U-20 сыграл 21 матч за Мариуполь и забил 1 гол.

Стоит сказать, что Чех уже восьмой футболист “горняков“, который проведет следующий сезон в аренде. Ранее стан приазовцев пополнили Олег Кудрик, Назарий Муравский, Андрей Кулаков, Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов и Даниил Игнатенко.

Ранее сообщалось, что Остап Маркевич возглавил Мариуполь.