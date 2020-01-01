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Динамо подписало нападающего из академии Шахтера

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14-летний форвард один из главных талантов Украины.
Александр Шевченко
Александр Шевченко
ФК Шахтер Донецк

Нападающий академии донецкого Шахтера Александр Шевченко перебрался в киевское Динамо, об этом сообщил футбольный агент Максим Карагодин. 

Шевченко будет выступать за U-14 Динамо.

Отметим, что в составе Шахтера U-14 Александр стал победителем международного турнира Minsk Cup в 2020 году и получил титул лучшего форварда соревнований.

14-летний форвард провел 11 матчей за донецкий Шахтер в рамках ДЮФЛУ, в которых забил семь голов.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александр Шевченко, футбол
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