Динамо подписало нападающего из академии Шахтера

14-летний форвард один из главных талантов Украины.

Нападающий академии донецкого Шахтера Александр Шевченко перебрался в киевское Динамо, об этом сообщил футбольный агент Максим Карагодин.

Шевченко будет выступать за U-14 Динамо.

Отметим, что в составе Шахтера U-14 Александр стал победителем международного турнира Minsk Cup в 2020 году и получил титул лучшего форварда соревнований.

14-летний форвард провел 11 матчей за донецкий Шахтер в рамках ДЮФЛУ, в которых забил семь голов.