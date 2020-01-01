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Первая лига: Ингулец сыграл вничью с Рухом, Оболонь Бровар крупно обыграл Металлист 1925

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В Украине завершились поединки 29 тура Первой лиги.
Первая лига: результаты матчей
Первая лига: результаты матчей
ФК Рух

В рамках Первой лиги Украины состоялись матчи 29 тура.

Вашему вниманию результаты поединков:

Авангард Краматорск - Минай 0:2
Голы: Рустам, 38, Брюхов, 68 (автогол) 

Ингулец - Рух 1:1
Голы: Мысак, 84 (в свои ворота) - Климчук, 90+1

Волынь - Горняк-Спорт 3:0
Голы: Кожанов, 50, Кулиш, 62, Кобзарь, 90+1

Кремень - Балканы 0:0

Николаев - ГФК Металлург 1:1
Голы: Кушниренко, 44 (с пенальти) - Сарапий, 50 (с пенальти)

Оболонь Бровар - Металлист 1925 3:0
Голы: Слободян, 53, Гутинер, 65, 90+2

Прикарпатье - Черкащина 4:1
Голы: Цюрюпин, 47 (автогол), Француз, 59, Скляренко, 76 (автогол), Хома, 79 – Лухтанов, 90+1

Черноморец - Агробизнес 0:1
Гол: Семенюк, 53.

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Теги: футбол, Первая лига Украины, результаты матчей
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