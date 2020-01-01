Первая лига: Ингулец сыграл вничью с Рухом, Оболонь Бровар крупно обыграл Металлист 1925
В Украине завершились поединки 29 тура Первой лиги.
В рамках Первой лиги Украины состоялись матчи 29 тура.
Вашему вниманию результаты поединков:
Авангард Краматорск - Минай 0:2
Голы: Рустам, 38, Брюхов, 68 (автогол)
Ингулец - Рух 1:1
Голы: Мысак, 84 (в свои ворота) - Климчук, 90+1
Волынь - Горняк-Спорт 3:0
Голы: Кожанов, 50, Кулиш, 62, Кобзарь, 90+1
Кремень - Балканы 0:0
Николаев - ГФК Металлург 1:1
Голы: Кушниренко, 44 (с пенальти) - Сарапий, 50 (с пенальти)
Оболонь Бровар - Металлист 1925 3:0
Голы: Слободян, 53, Гутинер, 65, 90+2
Прикарпатье - Черкащина 4:1
Голы: Цюрюпин, 47 (автогол), Француз, 59, Скляренко, 76 (автогол), Хома, 79 – Лухтанов, 90+1
Черноморец - Агробизнес 0:1
Гол: Семенюк, 53.
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