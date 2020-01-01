Динамо - Верес 3:0 видео голов и обзор матча

Киевляне уверенно обыграли соперника в спарринге.

Динамо - Верес: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Динамо крупно обыграло Верес в рамках спарринга. Голы на счету Дуэлунда, Супряги и Де Пены.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Верес:

Динамо - Верес 3:0

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Динамо (1 тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга

Динамо (2 тайм): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Верес (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.