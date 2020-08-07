Динамо без проблем обыграло Верес в первом матче под руководством Луческу
Киевляне забили три безответных гола в ворота соперника.
Динамо крупно обыграло Верес в рамках контрольного матча.
В первом тайме точными ударами отметились Дуэлунд и Супряга. Во второй половине поединка финальную точку поставил гол Де Пены.
Динамо - Верес 3:0
Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52
Динамо (1 тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга
Динамо (2 тайм): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль.
Верес (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.
Таким образом, Мирча Луческу успешно дебютировал в качестве главного тренера столичного клуба.
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