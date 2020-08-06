Агент Супряги: Мы решили остаться еще на год в Украине

Услугами футболиста интересуются несколько европейских клубов.

Иван Пироженко, агент форварда Динамо Владислава Супряги, рассказал об интересе иностранных клубов к его подопечному.

“Вокруг Владислава есть немало слухов: многие клубы, не только итальянцы, наблюдали за ним. Мы имеем дело с двумя командами, но Болонья не одна из них.

Цена? Минимум 13-15 миллионов евро. Это логично, если вдуматься, сколько голов он забил. Если бы он был португальцем, испанцем или бразильцем, то стоил бы все 30 миллионов.

Мы работаем над тем, чтобы сделать его еще лучше. Мы поговорили с игроком и решили остаться еще на год в Украине с приходом Луческу в Динамо. Его опыт и авторитет могут помочь ему вырасти, прежде чем он совершит рывок в Европе.

Это наша стратегия, но в жизни никогда не знаешь, что будет дальше“, - цитирует Пироженко Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Болонья сделала Динамо предложение по Супряге.