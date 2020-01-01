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Ворскла подписала хорватского полузащитника

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Футболист перешел в команду на правах свободного агента.
Иван Пешич
Иван Пешич
ФК Ворскла Полтава

Ворскла подписала контракт с полузащитником Иваном Пешичем. Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.

Контракт между сторонами рассчитан на два года. Хорват перебрался в команду на правах свободного агента и стал первым трансфером клуба в летнее межсезонье.

В Ворскле Иван будет выступать под девятым номером.

Отметим, что Пешич является воспитанником Хайдука. Последние два года он выступал в Казахстане, где защищал цвета Шахтера из Караганды и Кайсара. Ранее он также играл за Аустрию, Клагенфурт, Задар, Сплит и Динамо Бухарест.

Вашему вниманию видео обзор результативных действий футболиста:

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Теги: футбол, Ворскла, Иван Пешич, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: vorskla.com.ua

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