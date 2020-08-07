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Шахтер проявляет интерес к португальскому вингеру

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Украинский клуб хочет приобрести игрока Браги.
Фабио Мартинш
Фабио Мартинш
sportonstage.com

Донецкий Шахтер заинтересован в приобретении игрока португальской Браги Фабио Мартинша.

По информации издания Record, футболист выступает на позиции левого вингера, но также может сыграть как правого, так и центрального атакующего полузащитника. Его контракт с Брагой рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Фабио на правах аренды выступал за Фамаликан и отыграл 25 поединков, в которых забил 12 голов и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Брага, футбол, трансфер
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