Шахтер проявляет интерес к португальскому вингеру

Украинский клуб хочет приобрести игрока Браги.

Донецкий Шахтер заинтересован в приобретении игрока португальской Браги Фабио Мартинша.

По информации издания Record, футболист выступает на позиции левого вингера, но также может сыграть как правого, так и центрального атакующего полузащитника. Его контракт с Брагой рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Фабио на правах аренды выступал за Фамаликан и отыграл 25 поединков, в которых забил 12 голов и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги Европы.