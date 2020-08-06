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"Больше не холостяк": Зинченко женился на своей возлюбленной

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Пара расписалась еще в марте.
Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан
Скриншот

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко женился на своей девушке, журналистке Владе Седан (Щегловой). Об этом сообщила сама девушка.

“Это мой канал Влада Седан, но я уже - Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а он уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы.

К нам должны были приехать наши родители, близкие, но не смогли этого сделать. Только мама Саши в последний момент успела приехать в Лондон. Вот такой маленькой компанией мы скромно расписались.

Наша свадьба будет 24 августа в Киеве“, - рассказала девушка в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, Александр сделал предложение Владе в октябре прошлого года. Зинченко признался, что встречается с девушкой во время проведения матчей сборной Украины.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Влада Седан, Влада Щеглова, вне игры
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Комментариев (1)
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Ярый  (аноним)  06.08.2020, 22:05
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Ярый
Это девушка твоего друга была, как так можно...! Жесть .
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