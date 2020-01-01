Мудрик: Если кто-то называет меня звездой соцсетей и украинским Неймаром, то они ошибаются

Украинец отметил, то болельщики любят красивый футбол.

Новичок Десны Михаил Мудрик рассказал о своих целях в команде.

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“В планах, наверное, как всегда: тяжело работать на тренировках и улучшать, в первую очередь, взаимодействие с партнерами, командную игру, улучшать себя в индивидуальных аспектах и играть, играть, играть“.

Игрок также отреагировал на сравнения со звездным бразильцем Неймаром.

“Если кто-то меня называет звездой соцсетей и украинским Неймаром, то скажите им, что они ошибаются. Во-первых, я не звезда, а, во-вторых, знаю, что болельщики любят красивый футбол.

Для этого, чтобы показывать качественный и результативный футбол, я и работаю“, - цитирует Мудрика пресс-служба черниговской команды.

Напомним, Мудрик будет выступать в команде на правах аренды.