Нападающий Зари подписал новый контракт с клубом
Артем Громов останется в команде еще на два года.
Форвард луганской Зари Артем Громов подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба Зари, соглашение рассчитано на два года.
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В нынешнем сезоне Громов отыграл 22 матча за луганский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и совершил одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Заря объявила о трансфере нападающего Динамо.
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