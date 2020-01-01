Нападающий Зари подписал новый контракт с клубом

Артем Громов останется в команде еще на два года.

Форвард луганской Зари Артем Громов подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба Зари, соглашение рассчитано на два года.

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В нынешнем сезоне Громов отыграл 22 матча за луганский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и совершил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о трансфере нападающего Динамо.