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Нападающий Зари подписал новый контракт с клубом

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Артем Громов останется в команде еще на два года.
Артем Громов подписал новый контракт с Зарей
Артем Громов подписал новый контракт с Зарей
ФК Заря Луганск

Форвард луганской Зари Артем Громов подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба Зари, соглашение рассчитано на два года.

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В нынешнем сезоне Громов отыграл 22 матча за луганский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и совершил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о трансфере нападающего Динамо.

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Теги: Артем Громов, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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