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Десна арендовала полузащитника Шахтера

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Михаил Мудрик уже приступил к тренировкам с черниговским клубом.
Михаил Мудрик перебрался в Десну
Михаил Мудрик перебрался в Десну
ФК Десна

Молодой полузащитник Шахтера Михаил Мудрик присоединился к черниговской Десне.

19-летний хавбек будет выступать в Десне на правах аренды. Игровой номер Мудрика - 14-й. Футболист уже приступил к тренировкам с черниговской командой.

На взрослом уровне Мудрик провел 13 матчей в УПЛ - в сезоне-2018/19 он отыграл 10 поединков за Арсенал-Киев, а в сезоне-2019/20 - 3 матча за Шахтер.

Отметим, что Десна заняла четвертое место в завершившемся сезоне чемпионата Украины и, тем самым, завоевала право выступить в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал голкипера Шахтера Олега Кудрика.

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Теги: Михаил Мудрик, Шахтер, Шахтер Донецк, Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, трансфер, аренда
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