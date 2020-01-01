Динамо хочет приобрести защитника Спортинга

Киевляне заинтересованы в усилении линии защиты.

В сферу интересов киевского Динамо попал защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш.

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По информации издания Record, в межсезонье “бело-синие“ рассчитывают усилить линию обороны и рассматривают вариант с покупкой португальского центрбека.

Отмечается, что Динамо уже направило запрос в Спортинг относительно стоимости 24-летнего игрока.

Стоит также сказать, что в услугах Фернандеша также заинтересован Торино.

Во второй половине завершившегося сезона футболист играл в Ризеспоре на правах аренды, где отыграл 12 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев.