Динамо хочет приобрести защитника Спортинга
Киевляне заинтересованы в усилении линии защиты.
В сферу интересов киевского Динамо попал защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш.
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По информации издания Record, в межсезонье “бело-синие“ рассчитывают усилить линию обороны и рассматривают вариант с покупкой португальского центрбека.
Отмечается, что Динамо уже направило запрос в Спортинг относительно стоимости 24-летнего игрока.
Стоит также сказать, что в услугах Фернандеша также заинтересован Торино.
Во второй половине завершившегося сезона футболист играл в Ризеспоре на правах аренды, где отыграл 12 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев.
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