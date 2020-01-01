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Стали известны даты проведения первого и второго этапов Кубка Украины

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Турнир начнется в августе.
Кубок Украины
Кубок Украины
УАФ

Дирекция по проведению Кубка Украины определилась с датами проведения первого и второго этапов турнира в сезоне-2020/21, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Как информирует пресс-служба организации, поединки пройдут в формате из одного матча.

Первый этап Кубка Украины будет сыгран 25-26 августа. Участие в нем примут команды Первой лиги, Второй лиги и аматорские клубы.

Второй этап состоится 29-30 августа. Его участниками станут победители первого этапа и 4-5 коллективов украинской Премьер-лиги, у которых будет наинизший рейтинг среди других клубов.

Отмечается, что окончательная структура проведения Кубка Украины и количество участников станет известна тогда, когда Профессиональная футбольная лига Украины сформирует окончательный состав участников Первой и Второй лиг.

Ранее стала известна символическая сборная УПЛ по данным Wyscoutю

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Теги: Кубок Украины, футбол
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