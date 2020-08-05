Ультрас Динамо поставил ультиматум Суркису

Болельщики оставили выбор функционеру.

Ультрас Динамо WBC в очередной раз раскритиковал президента команды Игоря Суркиса. Болельщики поставили ультиматум функционеру.

“Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Однако братья Суркисы за последние годы довели Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом.

Поэтому наши требования просты и понятны - или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти“, - говорится в заявлении ультрас в Facebook.

Ранее ультрас выпустили заявление о проблемах Динамо.