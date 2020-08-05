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Ультрас Динамо поставил ультиматум Суркису

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Болельщики оставили выбор функционеру.
Ультрас Динамо
Ультрас Динамо
facebook.com/wbc.kyiv/

Ультрас Динамо WBC в очередной раз раскритиковал президента команды Игоря Суркиса. Болельщики поставили ультиматум функционеру.

“Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Однако братья Суркисы за последние годы довели Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом.

Поэтому наши требования просты и понятны - или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти“, - говорится в заявлении ультрас в Facebook.

Ранее ультрас выпустили заявление о проблемах Динамо.

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Теги: ультрас, Динамо Киев, Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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МаксимУм    05.08.2020, 19:45
Оценка:  0
МаксимУм
сцурки не уйдут, они через динамо отмывают бабло...
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