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Стала известна судьба Скрипника в Заре

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У специалиста контракт с луганским клубом.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник продолжит работу в клубе, об этом сообщил гендиректор команды Станислав Оганов.

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“Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

Официального письма от Днепра-1 по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное - слухи. В завершение скажу, что у Скрипника действующий контракт с Зарей до июня 2022 года, то есть, еще два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым“.

Оганов также прокомментировал слухи о возможном назначении Александра Бабича в луганский клуб.

“Официально скажу, что ФК Заря Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи“, - отметил функционер.

Ранее Заря объявила о трансфере нападающего Динамо.

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Теги: Виктор Скрипник, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Станислав Оганов
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Источник: zarya-lugansk.com

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