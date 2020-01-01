Стала известна судьба Скрипника в Заре

У специалиста контракт с луганским клубом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник продолжит работу в клубе, об этом сообщил гендиректор команды Станислав Оганов.

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“Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

Официального письма от Днепра-1 по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное - слухи. В завершение скажу, что у Скрипника действующий контракт с Зарей до июня 2022 года, то есть, еще два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым“.

Оганов также прокомментировал слухи о возможном назначении Александра Бабича в луганский клуб.

“Официально скажу, что ФК Заря Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи“, - отметил функционер.

Ранее Заря объявила о трансфере нападающего Динамо.