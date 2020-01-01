Заря объявила о трансфере нападающего Динамо
Форвард подписал контракт на четыре года.
Луганская Заря приобрела нападающего Динамо Дениса Янакова, об этом сообщил гендиректор команды Станислав Оганов.
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Юный форвард подписал контракт с Зарей на четыре года.
В прошлом сезоне Янаков выступал на правах аренды за одесский Черноморец, за который провел восемь матчей и забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Заря подписала защитника Бейтара.
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