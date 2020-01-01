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Заря объявила о трансфере нападающего Динамо

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Форвард подписал контракт на четыре года.
Денис Янаков
Денис Янаков
ФК Заря Луганск

Луганская Заря приобрела нападающего Динамо Дениса Янакова, об этом сообщил гендиректор команды Станислав Оганов.

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Юный форвард подписал контракт с Зарей на четыре года.

В прошлом сезоне Янаков выступал на правах аренды за одесский Черноморец, за который провел восемь матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Заря подписала защитника Бейтара.

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Теги: Денис Янаков, Заря Луганск, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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