Заря объявила о трансфере нападающего Динамо

Форвард подписал контракт на четыре года.

Луганская Заря приобрела нападающего Динамо Дениса Янакова, об этом сообщил гендиректор команды Станислав Оганов.

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Юный форвард подписал контракт с Зарей на четыре года.

В прошлом сезоне Янаков выступал на правах аренды за одесский Черноморец, за который провел восемь матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Заря подписала защитника Бейтара.