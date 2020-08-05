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Динамо выставил ценник на Супрягу

Комментариев: 2
Итальянский клуб может приобрести украинца.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
СК Днепр-1

Нападающий Динамо Владислав Супряга заинтересовал итальянскую Болонью.

Как сообщает Bologna Sport News, киевский клуб установил цену на форвард. Динамо готово расстаться с игроком за 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что эта сумма слишком высокая для Болоньи, ведь команда понесла убытки из-за коронавируса.

Действующий контракт Супряги с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 2,7 миллиона евро.

Напомним, что прошлый сезон Владислав выступал на правах аренды за Днепр-1, где провел 24 матча, забив 14 голов и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко.

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Теги: Владислав Супряга, Динамо Киев, Болонья, УПЛ, чемпионат Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.08.2020, 17:35
Оценка:  0
гость
Выгнать Суркиса стоит дорого. Он же прямо сказал, что готов продать клуб, если будут достойные предложения. Только их нет.
МаксимУм    05.08.2020, 17:17
Оценка:  -1
МаксимУм
А сколько стоит выгнать суркисягов?
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