Динамо выставил ценник на Супрягу
Итальянский клуб может приобрести украинца.
Нападающий Динамо Владислав Супряга заинтересовал итальянскую Болонью.
Как сообщает Bologna Sport News, киевский клуб установил цену на форвард. Динамо готово расстаться с игроком за 8-10 миллионов евро.
Отмечается, что эта сумма слишком высокая для Болоньи, ведь команда понесла убытки из-за коронавируса.
Действующий контракт Супряги с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 2,7 миллиона евро.
Напомним, что прошлый сезон Владислав выступал на правах аренды за Днепр-1, где провел 24 матча, забив 14 голов и отдав одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Эвертон заинтересован в приобретении Миколенко.
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