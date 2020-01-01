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Клубы ПФЛ проголосовали за отставку президента

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Функционер покинул заседание еще до голосования.
Сергей Макаров
Сергей Макаров
ПФЛ

Сегодня, 5 августа, клубы ПФЛ проголосовали за отставку президента Сергея Макарова, об этом в Twitter сообщил журналист программы ПроФутбол Виталий Зверов.

Как информирует источник, исполняющим обязанности президента организации назначили первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины Александра Каденко.

Отмечается, что Макаров покинул заседание совета лиг еще до голосования, так как посчитал такое голосование противоправным.

Ранее сообщалось, что Карпаты со следующего сезона будут выступать во Второй лиге.

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Теги: Сергей Макаров, ПФЛ, футбол, чемпионат Украины, Первая лига, Вторая лига
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