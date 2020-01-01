Заря подписала защитника Бейтара

Луганский клуб взял игрока в аренду.

Защитник Бейтара Максима Гречкина перебрался в луганскую Зарю, об этом сообщает на официальный сайт израильского клуба.

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Как информирует пресс-служба команды, футболист будет выступать за украинский клуб на правах аренды. Стороны подписали соглашение сроком на один год. Кроме того, Заря имеет право выкупа.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает Гречкина в 350 тысяч евро.

Отмечается, что Гречкин принял участие в 25 матчах Бейтара, в которых выполнил пять результативных передач.

Напомним, что лидер Зари Михайличенко cтал игроком Андерлехта.