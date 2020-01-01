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Карпаты презентовали новую эмблему, а права на старую передали болельщикам

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Львовский клуб провел ребрендинг.
Карпаты презентовали новый логотип
Карпаты презентовали новый логотип
ФК Карпаты

Карпаты провели ребрендинг и презентовали всем поклонникам клуба новую эмблему.

Как сообщает официальный сайт клуба, в ближайшем будущем команду ожидают кардинальные изменения и поэтому было принято решение о смене логотипа. Теперь эмблема Карпат выполнена в более минималистическом стиле, сохраняя клубные зелено-белые цвета.

Карпаты презентовали новый логотип
Карпаты презентовали новый логотип
ФК Карпаты

Также источник отмечает, клуб передал права на владение старым логотипом болельщикам карпат, а именно гражданской организации "Ультрас Карпат".

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель.

Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не переобуются, вместе с вашим доверием и поддержкой мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", - отметил совладелец Карпат Олег Смалийчук.

Карпаты передали права на старую эмблему ультрас
Карпаты передали права на старую эмблему ультрас
ФК Карпаты

Примечательно, что за основу эмблемы был взят стоковый логотип из интернета, который можно приобрести за 10 долларов на сайте IStock.

Ранее сообщалось, что Карпаты со следующего сезона будут выступать во Второй лиге.

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Теги: Карпаты, Украина, футбол, ребрендинг
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