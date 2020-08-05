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Мариуполь арендовал голкипера Шахтера

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Олег Кудрик проведет в приазовском клубе один сезон.
Олег Кудрик отправился в аренду в Мариуполь
Олег Кудрик отправился в аренду в Мариуполь
ФК Мариуполь

Вратарь донецкого Шахтера Олег Кудрик присоединился к Мариуполю на правах аренды. Как сообщает пресс-служба приазовского клуба, 23-летний футболист проведет в команде один год.

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Кудрик - выпускник академии Шахтера. В первой команде "горняков" он дебютировал в 2016 году. Прошлый сезон он провел в аренде в Карпатах, отыграв 11 поединков и пропустив 18 голов.

Стоит сказать, что до академии Шахтера голкипер был воспитанником Львова.

Ранее сообщалось, что Остап Маркевич стал новым главным тренером Мариуполя.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, аренда, футбол, чемпионат Украины
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