Мариуполь арендовал голкипера Шахтера
Олег Кудрик проведет в приазовском клубе один сезон.
Вратарь донецкого Шахтера Олег Кудрик присоединился к Мариуполю на правах аренды. Как сообщает пресс-служба приазовского клуба, 23-летний футболист проведет в команде один год.
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Кудрик - выпускник академии Шахтера. В первой команде "горняков" он дебютировал в 2016 году. Прошлый сезон он провел в аренде в Карпатах, отыграв 11 поединков и пропустив 18 голов.
Стоит сказать, что до академии Шахтера голкипер был воспитанником Львова.
Ранее сообщалось, что Остап Маркевич стал новым главным тренером Мариуполя.
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