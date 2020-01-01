Бабич: Информация о договоренности с Зарей не соответствует действительности

Экс-тренер Мариуполя подтвердил, что переговоры были.

Бывший главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о переговорах с луганской Зарей, но отметил, что никакого контракта подписано не было.

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"Договоренность с Зарей? Эта информация не соответствует действительности. Хотя переговоры были, но до конкретики и подписания контракта дело не дошло. Поэтому меня никак не могли объявить в статусе главного тренера Зари, тем более, у них есть действующий наставник.

Сейчас я нахожусь в Мариуполе, где занят решением организационных вопросов, связанных с завершением сотрудничества с приазовским клубом.

Думаю, вопрос моего дальнейшего трудоустройства решится в ближайшие дни. В приоритете у меня будет работа в Украине", - цитирует Бабича Meta-ratings.com.ua.

Напомним, в конце июля Александр Бабич покинул пост главного тренера Мариуполя после трех лет работы.