Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Маркевич: Блохин - гордость нации, а Суркис - никто

Комментариев: 2
Мирон Маркевич считает, что Суркис не имеет никакого права критиковать Олега Блохина.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Известный экс-футболист и тренер Мирон Маркевич, ныне являющийся главой комитета национальных сборных УАФ и куратором Руха, прокомментировал слова президента Динамо Игоря Суркиса об Олеге Блохине.

В своем недавнем интервью Суркис заявил, что Блохин "за 2 минуты" кинул работу в федерации, чтобы стать тренером киевлян.

Читай также: Блохин прокомментировал назначение Луческу в Динамо

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - цитирует Маркевича Апостроф.

Ранее ультрас Динамо заявили, что Суркисы - позор клуба.

Поделись:
Теги: Мирон Маркевич, Игорь Суркис, Олег Блохин, Украина, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.08.2020, 10:59
Оценка:  0
гость
А чем Маркевич знаменит как футболист??? Нынче он знаменит только получаемой за тявканье зарплатой.
гость  (аноним)  05.08.2020, 09:57
Оценка:  0
гость
Суркис- еврей, старый хитрожопый-еврей.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь