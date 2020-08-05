Маркевич: Блохин - гордость нации, а Суркис - никто

Мирон Маркевич считает, что Суркис не имеет никакого права критиковать Олега Блохина.

Известный экс-футболист и тренер Мирон Маркевич, ныне являющийся главой комитета национальных сборных УАФ и куратором Руха, прокомментировал слова президента Динамо Игоря Суркиса об Олеге Блохине.

В своем недавнем интервью Суркис заявил, что Блохин "за 2 минуты" кинул работу в федерации, чтобы стать тренером киевлян.

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"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - цитирует Маркевича Апостроф.

Ранее ультрас Динамо заявили, что Суркисы - позор клуба.