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Баснословные суммы: стали известны зарплаты в Украинской ассоциации футбола

Комментариев: 2
Самую высокую зарплату получает Мирон Маркевич.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
УАФ

Спортивный журналист Константин Андриюк опубликовал размеры зарплат руководителей Украинской ассоциации футбола в период с января по март 2020 года.

По его данным, больше всех зарабатывают глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич (707 тысяч гривен в месяц), глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка (513 тысяч), первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко (432 тысячи), а также председатель комитета арбитров Лучано Лучи (411 тысяч).

Вирішив вкотре поцікавитися моєю улюбленою УАФ (Українська Асоціація Футболу). Як вони там? Чи не вдарив боляче...

Опубліковано Костянтином Андріюком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Ранее сообщалось, что УАФ отрицает расследование финансовых дел Андрея Павелко.

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Теги: футбол, УАФ
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Комментариев (2)
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dj_qwe    04.08.2020, 21:36
Оценка:  0
dj_qwe
ну было бы в чемпионатах по 30 клубов - понятно за что такие зарплаты. А тут - полудохлый чемпионат, 3-4 нормальных стадиона, пару академий и всё
гость  (аноним)  04.08.2020, 20:24
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