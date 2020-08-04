Баснословные суммы: стали известны зарплаты в Украинской ассоциации футбола

Самую высокую зарплату получает Мирон Маркевич.

Мирон Маркевич УАФ

Спортивный журналист Константин Андриюк опубликовал размеры зарплат руководителей Украинской ассоциации футбола в период с января по март 2020 года.

По его данным, больше всех зарабатывают глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич (707 тысяч гривен в месяц), глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка (513 тысяч), первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко (432 тысячи), а также председатель комитета арбитров Лучано Лучи (411 тысяч).

Вирішив вкотре поцікавитися моєю улюбленою УАФ (Українська Асоціація Футболу). Як вони там? Чи не вдарив боляче... Опубліковано Костянтином Андріюком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Ранее сообщалось, что УАФ отрицает расследование финансовых дел Андрея Павелко.