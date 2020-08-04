Конопля не знает, где продолжит карьеру

Футболист отправится в аренду.

Защитник Шахтера Ефим Конопля, который на правах аренды играл за Десну, прокомментировал свое будущее.

“Пока об этом рано говорить. Есть общение с разными клубами, не только с Десной. Так что пока никаких соглашений еще не подписывал. Остаюсь игроком Шахтера, но по аренде буду играть в другой команде. Возможно, это будет Десна, возможно, другой клуб.

Нынешний сезон? Занесу его в актив. Я считаю, что этот сезон пошел мне на пользу. Это был мой первый сезон во взрослом футболе. Хорошо, что ребята меня поддержали, помогли. И я уже привык к этому темпу, к такому футболу“, - цитирует футболиста zbirna.

Ранее Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на чемпионате мира U-20.