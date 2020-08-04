Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конопля не знает, где продолжит карьеру

Комментариев: 0
Футболист отправится в аренду.
Ефим Конопля
Ефим Конопля
ФК Десна

Защитник Шахтера Ефим Конопля, который на правах аренды играл за Десну, прокомментировал свое будущее.

“Пока об этом рано говорить. Есть общение с разными клубами, не только с Десной. Так что пока никаких соглашений еще не подписывал. Остаюсь игроком Шахтера, но по аренде буду играть в другой команде. Возможно, это будет Десна, возможно, другой клуб.

Нынешний сезон? Занесу его в актив. Я считаю, что этот сезон пошел мне на пользу. Это был мой первый сезон во взрослом футболе. Хорошо, что ребята меня поддержали, помогли. И я уже привык к этому темпу, к такому футболу“, - цитирует футболиста zbirna.

Ранее Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на чемпионате мира U-20.

Поделись:
Теги: футбол, Ефим Конопля, Десна, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь